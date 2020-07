Usa: Cdc, "delusione" per la scelta di American Airlines di riempire gli aerei a capacità massima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Robert Redfield, nel corso di un'audizione al Congresso Usa ha espresso "sostanziale delusione" con American Airlines per la sua nuova politica di riempire i suoi aerei a capacità massima nonostante il coronavirus. Ne parla il sito "The Hill". Redfield ha detto che la nuova politica di American Airlines contrasta con altre compagnie aeree che avevano permesso che i posti centrali rimanessero vuoti per aumentare la distanza tra i passeggeri per aiutare a limitare la diffusione del virus. La nuova politica di American Airlines di riempire i suoi aerei a piena capacità inizierà oggi. La compagnia aerea ha detto che informerà i passeggeri e permetterà loro di spostarsi su voli più vuoti quando disponibili, senza costi aggiuntivi. Al contrario Delta Air Lines ha fissato un tetto massimo di capacità a circa il 60 per cento e Southwest Airlines a circa il 67 per cento. (Nys)