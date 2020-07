Germania: coronavirus, Soeder (Csu), test più rapidi, gratuiti e per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera, insiste sul proprio progetto di avviare in Germania test di massa per il coronavius “più rapidi, gratuiti e per tutti”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Soeder ha affermato che gli esami diagnostici significano “prevenzione, di fatto l'unica possibilità dello Stato per reagire” alla pandemia di Sars-Cov2. Il presidente della Csu ha aggiunto: “Sono profondamente convinto che, se si vogliono allentare le misure restrittive contro il contagio, allora si devono effettuare più test”. Secondo il primo ministro della Baviera, gli esami di massa gratuiti avranno certamente un costo per lo Stato, ma “non si deve risparmiare sulla sicurezza”. Soeder ha, infine, evidenziato: “Al momento, non vi è miglior investimento di ottenere maggiore sicurezza” (Geb)