Bulgaria: ministero Finanze, possibile avanzo bilancio dell'1,3 per cento sul Pil in primo semestre 2020

- La Bulgaria dovrebbe registrare un avanzo di bilancio pari all’1,3 per cento del prodotto interno lordo (Pil) nella prima metà del 2020. Su base annua si tratta di un risultato inferiore rispetto al 2,7 per cento del 2019, come sottolineato oggi dal ministero delle Finanze bulgaro. La crisi del coronavirus ha avuto un impatto sul surplus della Bulgaria, con una diminuzione prevista di circa 1,7 miliardi di lev (circa 850 milioni di euro) su base annua. Le autorità di Sofia prevedono di registrare un deficit di bilancio nel 2020 pari al 3 per cento del Pil. (Seb)