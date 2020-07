© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto di non poter viaggiare è stato limitante anche perché Leonardo vende nel mondo l'86 per cento dei propri prodotti". Così Alessandro Profumo, amministrazione delegato di Leonardo, intervenendo a Skytg24. A livello nazionale "c'è stato un ridisegno dei cicli produttivi: abbiamo avuto circa il 43 per cento del personale in home working", ha aggiunto sottolineando che "è stata anche una bella sfida". (Rin)