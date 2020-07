Usa: Biden sceglierà il vicepresidente agli inizi di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto candidato democratico per la Casa Bianca, Joe Biden, oggi ha condiviso alcuni dettagli sulla scadenza per la scelta del suo futuro vicepresidente. Biden ha detto in un'intervista all'emittente "Cbs" che pensa di condividere con la stampa il nome del suo compagno di corsa ("running mate") "all'inizio di agosto": "Parecchie settimane prima della convention, credo" ha specificato Biden. Da mesi si specula su chi Biden deciderà di candidare al suo fianco il giorno delle elezioni. Secondo molti analisti Biden ha ristretto il campo a quattro scelte: la deputata Val Demings, la senatrice Kamala Harris, la senatrice Elizabeth Warren e il sindaco di Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Biden si è impegnato a scegliere una donna per il ruolo di vicepresidente, e a nominare una donna di colore alla Corte Suprema degli Stati Uniti.(Nys)