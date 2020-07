Governo: aggiornato a domani vertice di maggioranza su decreto Semplificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice tra governo e capidelegazione della maggioranza si è concluso poco fa a Palazzo Chigi dopo quattro ore di discussione. Un nuovo incontro per definiure il testo del decreto Semplificazioni è stato fissato per domani mattina alle 12. "E' una discussione aperta, ci sono probabilità che arriveremo a un testo innovativo", ha detto il vice segretario Pd, Andrea Orlando, al termine della riunione di maggioranza in cui, secondo indiscrezioni convergenti, è stato intanto deciso di stralciare dal decreto l'ipotesi di condono edilizio e le assunzioni a chiamata diretta che erano previste per il ministero dei Beni culturali. (Rin)