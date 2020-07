Coronavirus: Usa, 127.258 morti su 2.620.250 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 127.258 morti per Covid-19 su almeno 2.620.250 contagiati con il coronavirus: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. A livello globale si registrano invece oltre dieci milioni di contagi con oltre 520 mila morti. Nel mese di giugno casi di coronavirus sono più che raddoppiati in almeno dieci Stati Usa, tra cui Florida e Texas. In Arizona i casi positivi sono aumentati del 294 per cento; a livello nazionale i casi sono aumentati di almeno il 43 per cento e i decessi sono aumentati del 20 per cento.(Nys)