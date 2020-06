Camera: Trano (Misto), commissione Finanze presti massima attenzione a certificati fiscali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'invito che faccio alla Commissione - prosegue Trano - è quello di prestare la massima attenzione al provvedimento in discussione, come anche alle proposte di legge in materia di definizione agevolata affrontate sempre oggi, affinché il Paese possa trarre il massimo beneficio dal lavoro parlamentare in un momento storico così difficile e complesso. La moneta fiscale, priva di corso e basata su sconti fiscali differiti, relativi a imposte non ancora maturate, crea quella liquidità di cui il sistema economico è privo da anni. Si tratta di vere e proprie obbligazioni trasferibili e negoziabili emesse dallo Stato, che i portatori potrebbero utilizzare per ottenere rimborsi fiscali a distanza di due anni dalla loro emissione, portatrici di un valore immediato, dato dalla possibilità di ottenere risparmi fiscali futuri, e che potrebbero essere immediatamente scambiate con euro nel mercato finanziario o utilizzate per acquistare beni e servizi. I certificati di compensazione fiscale - aggiunge - verrebbero assegnati a titolo gratuito a determinate categorie di persone e di imprese o a specifici settori di investimento, di volta in volta individuati dal governo secondo il criterio del superiore interesse pubblico, e potrebbero anche essere accettati in pagamento da parte delle grandi aziende a partecipazione pubblica come Eni e Trenitalia. Tutto in perfetta conformità con le regole europee". (Com)