Usa: Biden chiede briefing riservato sulle taglie offerte dai russi ai talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto candidato presidenziale democratico, Joe Biden, ha detto oggi che probabilmente chiederà un briefing riservato da parte dell'intelligence sulla notizia che la Russia avrebbe offerto una taglia per incentivare i militanti talebani a uccidere i soldati statunitensi in Afghanistan. Ne parla il sito "The Hill" Biden ha aggiunto che l'amministrazione Trump non si è ancora offerta di fare rapporto sulla questione. Il "New York Times" ha riportato per la prima volta il 27 giugno che l'intelligence militare di Mosca avrebbe offerto le taglie ai militanti afghani, e la "Washington Post" ha riferito il 29 giugno che l'offerta avrebbe causato vittime tra i soldati statunitensi. È emerso che Trump ha ricevuto informazioni scritte dall'intelligence Usa circa la questione, ma ha detto di non essere mai stato informato delle accuse e di averne messo in dubbio la legittimità. Diverse testate giornalistiche, tra cui l'emittente "Cnn", hanno sottolineato che Trump è noto per non leggere regolarmente i briefing. L'addetto stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ieri ha negato che Trump sia stato personalmente informato sulle taglie. (Nys)