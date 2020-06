Sahel: Macron, vittoria contro terrorismo "possibile" e "determinante" per Africa ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria contro la minaccia terroristica nel Sahel è "possibile" ed è "determinante per l'equilibrio in Africa e in Europa". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante la conferenza stampa tenuta al termine dei colloqui al vertice del G5 Sahel tenutosi a Nouakchott, in Mauritania. "Stiamo ritrovando il cammino grazie agli sforzi fatti in questi ultimi sei mesi, abbiamo riorganizzato molto le cose, abbiamo migliorato la nostra efficacia nella lotta contro il terrorismo", ha detto Macron, spiegando che nella regione delle tre frontiere tra Mali, Niger e Burkina Faso "delle zone sono state strappate ai gruppi terroristici. Gli eserciti si dispiegano nuovamente, il rapporto di forza è stato invertito", ha spiegato il titolare dell'Eliseo. "Questa dinamica - ha continuato Macron - dobbiamo adesso confortarla ed amplificarla nelle prossime settimane con le forze europee che attraverso l'iniziativa Takuba prenderanno il testimone del rinforzo francese che abbiamo dispiegato a gennaio". (Frp)