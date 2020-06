Sahel: premier spagnolo Sanchez, Mauritania partner strategico per garantire sicurezza regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mauritania è un "partner strategico" per affrontare la sfida della sicurezza e della stabilità nella regione sub-sahariana del Sahel e la Spagna è da tempo "il maggior contribuente dell'Unione europea" per le iniziative di supporto e cooperazione allo sviluppo dell'area. Lo ha affermato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez nel corso della conferenza stampa congiunta tenuta al termine del vertice del G5 di Sahel a Nouackchott, in Mauritania, ricordando che la Spagna è alla guida della missione di addestramento delle truppe in Mali contro la minaccia terroristica. "Solo con una prospettiva multilaterale saremo capaci di restituire la sicurezza, la pace, la libertà e di affrontare la sfida comune (del terrorismo)", ha detto Sanchez, aggiungendo che il governo spagnolo "continuerà a lavorare in questo compito senza dubbio molto importante per assicurare la stabilità economica e la sicurezza" regionali. Secondo il premier spagnolo, per far far fronte alla minaccia terroristica le azioni della comunità internazionale dovranno basarsi su alcuni pilastri fondamentali quali la cooperazione allo sviluppo ed il consolidamento dello Stato in tutte le zone della Mauritania. Il premier spagnolo ha poi affermato che le relazioni con il governo mauritano sono "eccellenti" e che tale relazione è destinata a "rafforzarsi" nel corso dei prossimi anni. (Spm)