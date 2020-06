Sahel: Macron, nella lotta a terrorismo necessario essere "esemplari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lotta contro il terrorismo è necessario essere "esemplari" e questo è il senso "degli impegni forti" presi oggi dalla Francia con i leader dei paesi del G5 Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger). Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa tenutasi al termine del vertice del G5 Sahel tenutosi a Nouakchott, in Mauritania. "Il Sahel non deve cadere in un ciclo di violenza e di rappresaglia. È precisamente quello che cercano i gruppi terroristici e quello che sono riusciti a fare in passato", ha detto Macron, invitando a non confondere i responsabili delle violenze: "Il popolo peul, in particolare, non è nemico di nessuno, ha detto Macron, salutando a questo proposito "la determinazione dei mei omologhi saheliani a cancellare ogni amalgama. È stato detto molto chiaramente attorno al tavolo. Abbiamo solo un nemico: il terrorismo islamico in tutta la regione", ha ribadito Macron. (segue) (Frp)