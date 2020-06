Fase 3: Di Maio, per rilancio economia riforma del Fisco e riduzione costo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far ripartire il Paese servono "idee chiare e tanta concretezza" scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in un post su Facebook. "Dunque avanti con una riforma fiscale ambiziosa che abbassi le tasse ai cittadini. Mentre per incentivare le imprese ad assumere bisogna avviare un sostanzioso piano di decontribuzione che abbatta il costo del lavoro. Bisogna dare ossigeno a famiglie, lavoratori, artigiani e imprenditori - continua Di Maio - non ci sono altre strade. Gli italiani si aspettano molto da noi, rimbocchiamoci le maniche e portiamo a casa risultati concreti", conclude il post del ministro degli Esteri. (Rin)