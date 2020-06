Usa: portavoce Trump, il presidente è stato informato sulle taglie dei russi in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Trump è stato ora informato dall'intelligence sulle taglie messe dai russi sulle forze della coalizione in Afghanistan. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, che ha anche sottolineato come non ci sia ancora un "consenso" nella comunità dei servizi segreti sulla validità delle informazioni. "Il presidente è stato informato su ciò che purtroppo è di pubblico dominio a causa del New York Times", ha detto McEnany ai giornalisti. "Ma questo non cambia il fatto che non c'è ancora un consenso su questa informazione, che deve ancora essere verificata". McEnany ha criticato il "Nyt" che per primo ha riportato la notizia che Trump sarebbe stato informato a febbraio su soldi russi ai talebani per uccidere soldati Usa in Afghanistan. Per la portavoce si tratta invece di informazioni non verificate, che danneggiano la capacità del governo Usa di raccogliere informazioni più precise. (Nys)