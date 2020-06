Brasile: curriculum falsificato, ministro dell'Educazione si dimette dopo cinque giorni in carica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso lunedì per prima l'università di Wuppertal in un comunicato ha affermato che Decotelli, non ha ottenuto alcun post-dottorato presso l'ateneo. Inoltre, nella nota, la professoressa Brigitte Wolf, ha specificato che Decotelli non ha avuto alcuna borsa di studio della compagnia Krone per svolgere il lavoro di ricerca per il post-dottorato, pure tuttavia citato nel curriculum. Successivamente l'università di Nazionale di Rosario in Argentina, in un comunicato aveva reso noto che la tesi di dottorato di Decotelli presso l'ateneo non era mai stata approvata e, dunque, il titolo non è mai stato conseguito. (segue) (Brp)