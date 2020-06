Brasile: curriculum falsificato, ministro dell'Educazione si dimette dopo cinque giorni in carica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica sui titoli di studio falsi del ministro ha spinto anche l'Università Fondazione Getulio Vargas di Rio de Janeiro, una delle più facoltose istituzioni universitarie e di ricerca del paese a effettuare una verifica sulla laurea magistrale conseguita presso l'ateneo. La verifica ha portato all'apertura di un'indagine per plagio, dal momento che Decotelli avrebbe usato la tesi di dottorato bocciata in Argentina come tesi di laurea magistrale. Inoltre la Fondazione ha affermato che Decotelli non è stato un docente dell'istituto, pure dichiarato nel curriculum. (segue) (Brp)