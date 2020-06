Kosovo: premier Hoti, si va verso reintroduzione delle restrizioni agli spostamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha dichiarato che il governo di Pristina potrebbe essere costretto a reintrodurre le restrizioni agli spostamenti alla luce dell'aumento dei contagi da Covid-19 nel paese. "A questo ritmo, gli ospedali per le infezioni saranno presto bloccati e allora i nostri medici saranno costretti a prendere una decisione morale su chi aiutare prima", ha osservato Hoti scrivendo su Facebook. "Abbiamo già visto queste scene in altri paesi e non ci possiamo permettere di creare queste situazioni", ha detto il premier kosovaro non escludendo la reintroduzione di un blocco delle attività e degli spostamenti nonostante "le conseguenze disastrose per l'economia e per le famiglie". Secondo quanto riferito dai media di Pristina, nelle scorse ore anche alcuni esponenti della Lega democratica del Kosovo (Ldk), partito di governo, sarebbero risultati positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 sono stati 87 i nuovi casi di Covid-19 rivelati in Kosovo, portando il totale a superare quota 1.200. (Kop)