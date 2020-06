Lazio: Cacciatore, si dimetta chi ha tradito natura M5s, a partire da Lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Rifiuti del Consiglio regionale del Lazio Marco Cacciatore, che oggi ha annunciato la sua uscita dal M5s, in una nota, afferma: "Si dovrebbe dimettere chi ha tradito la natura del Movimento, ovvero chi in Regione mi ha sollecitato a ritirare quegli emendamenti al piano rifiuti, che stanno creando problemi anche dentro la maggioranza oltre ad essere di evidente interesse pubblico sia per Roma che per la provincia. Mi riferisco - precisa Cacciatore - all'intero gruppo M5s Lazio, a partire dalla propria capogruppo Lombardi. Dovrebbe dimettersi chi come il gruppo M5s Lazio e la sua capogruppo Lombardi, si è presentato agli elettori da cittadino nelle istituzioni e poi giustifica le censure ai miei danni riferendosi a motivazioni che vanno dalle prossime elezioni a strategie completamente slegate dai problemi territoriali. Dovrebbe dimettersi - aggiunge Cacciatore - chi ha fatto prevalere ambizioni di carriera, visibilità e logiche di consenso, accentrando le decisioni interne al Movimento, a partire dalla leadership Di Maio. Chi ha lasciato che si prendessero decisioni che hanno rischiato di favorire le solite concentrazioni di potere in poche mani, anche laddove involontariamente. Se poi - conclude l'ormai ex M5s - c'è stato altro lo stabilirà la magistratura, come nei casi romani dello stadio Tor di Valle e delle indagini sulla discarica di Malagrotta 2". (Rer)