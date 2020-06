Roma: flashmob dei giovani democratici per chiedere riapertura biblioteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti con la mascherina, ognuno con un libro in mano. Si è svolto questo pomeriggio il flashmob dei giovani democratici per chiedere l'apertura delle biblioteche e utilizzarle in particolare per l'espletamento degli esami universitari. Al sit-in ha partecipato anche il consigliere capitolino del Pd Giulia Tempesta. "Abbiamo presentato all'Assemblea capitolina la mozione per le biblioteche già alcune settimane fa, ma i continui cambi dell'ordine dei lavori non stanno permettendo di discuterla, ora però è al primo punto tra le mozioni e riteniamo che entro la settimana sia indispensabile votarla", ha dichiarato Tempesta. (Rer)