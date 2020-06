Scuola: Salvini, Azzolina smentisce Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini afferma che "questa sera il ministro Lucia Azzolina dice che 'nessun alunno sarà cacciato da scuola', e così smentisce il ministro Lucia Azzolina che solo venerdì scorso diceva 'abbiamo al momento il 15 per cento di studenti che dobbiamo portare fuori dagli edifici scolastici'. Dal governo poche idee ma confuse", conclude Salvini che oggi ha elencato per ogni Regione italiana gli studenti che rischiano di restare fuori dalle aule. Sul tema-scuola Salvini ha annunciato la volontà di scrivere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Com)