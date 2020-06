Giustizia: Mulè (FI) su sentenza Berlusconi, Anm si chiuse a riccio a difesa indifendibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma che "l'Anm, il sindacato delle toghe, reagisce nella maniera peggiore a quelli che non sono attacchi di una parte politica ma alla 'confessione' di un loro collega. Invece di fare autocritica e provare a vedere quanto c'è di marcio (come dimostra il caso Palamara) tra di loro, l'Anm - continua il parlamentare in una nota - replica un cliché visto e rivisto in passato: chiudersi a riccio, difendere l'indifendibile e far finta che vada tutto bene. La realtà è quella che gli italiani hanno potuto ascoltare dalla viva voce di uno dei protagonisti: un sistema giudiziario purtroppo colpito nelle radici dal virus del pregiudizio nei confronti di Silvio Berlusconi e della avversione contro chiunque osi mettersi contro questo potere".(Com)