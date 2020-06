Conte sul vertice G5 Sahel: "L'Italia continua a impegnarsi per la stabilità della regione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia continua a impegnarsi per la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo della regione del Sahel. Lo ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul proprio profilo Twitter. "Al Vertice di Nouakchott sul G5 Sahel ho ribadito l'impegno dell'Italia per la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo della regione, d’importanza strategica per il futuro stesso dell’Europa. Lavoriamo per rispondere positivamente alle aspettative di pace dei popoli del Sahel", si legge nel tweet di Conte.Si è tenuto oggi a Nouakchott, in Mauritania, il vertice G5 Sahel con i principali obiettivi di rilanciare la cooperazione regionale contro il terrorismo jihadista e preparare il lancio della task force europea Takuba. Al summit, che finalizza nei fatti gli impegni presi lo scorso mese di gennaio nel quadro del vertice francese di Pau, hanno partecipato oltre ai leader dei paesi membri dell’alleanza G5 Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger) ed al presidente francese Emmanuel Macron, anche leader europei, sebbene in videoconferenza: fra questi il premier Conte e il cancelliere tedesco Angela Merke. Presenti di persona il premier spagnolo Pedro Sanchez, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, e il segretario generale dell'Organizzazione internazionale della francofonia, Louise Mushikiwabo. (Res)