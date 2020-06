Lazio: Codacons, su obbligo vaccino per anziani Tar dispone istruttoria su atti Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tar del Lazio vuole vederci chiaro sull'obbligo vaccinale per gli anziani imposto dal governatore Zingaretti". E’ quanto si legge in una nota del Codacons. "I giudici della III sezione Q, intervenendo sul ricorso promosso dal Codacons contro l’ordinanza della Regione Lazio che impone la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria ai cittadini over 65, hanno infatti disposto oggi - si legge ancora nella nota - una istruttoria sull'iter seguito dell’amministrazione e sulle motivazioni alla base dell’obbligo vaccinale previsto dall'ordinanza regionale". "Anche il Tar vuole vederci chiaro su un obbligo assurdo e inutile, che crea disparità di trattamento tra cittadini e non garantisce la salute degli anziani, dal momento che il provvedimento ha validità solo regionale e non è stato adottato né su tutto il territorio nazionale, né di concerto con il Comitato tecnico-scientifico - afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi – Un provvedimento imperativo che punirà chi non si sottopone alla vaccinazione, escludendolo da centri ricreativi per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione, e che non tiene conto di alcuni importanti studi secondo cui il vaccino in questione potrebbe aumentare altre infezioni respiratorie (interferenza virale), comprese alcune da coronavirus, e non è comunque stato chiarito se sia risultata associata a prognosi migliore negli affetti da Covid-19", conclude Rienzi. (Com)