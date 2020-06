Fase 3: Profumo (Leonardo), digitalizzazione fondamentale come cyber security

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, intervenendo a Skytg24 ha voluto sottolineare che per il futuro "sarà fondamentale la digitalizzazione spinta del nostro mondo, che sia il mondo delle imprese o della scuola ad esempio, che spero riapra a settembre. Anche le pubbliche amministrazioni avranno molti dipendenti a distanza". "La digitalizzazione - ha chiarito - è fondamentale ma comporta rischi di sicurezza informatica" e dunque "la cyber security sarà una garanzia". L'investimento in questo settore, ha aggiunto, "sarà un elemento chiave per l'indipendenza digitale del nostro Paese".(Rin)