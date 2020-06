Scuola: domani su "Avvenire" la lettera aperta di Salvini a Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lettera aperta di Matteo Salvini al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader della Lega affida al quotidiano "Avvenire" in edicola domani una missiva sulla scuola che in Italia - sostiene Salvini - "corre un grave pericolo". "Non possiamo permetterci di arrivare alle scadenze di settembre con le poche (e a tratti confuse) idee che finora hanno caratterizzato il dibattito nella maggioranza di Governo" dice il senatore del Carroccio, che ricorda che il capo dello Stato è stato ministro dell’Istruzione. Salvini non manca di rammentare "il messaggio affettuoso" di Papa Bergoglio per presidi e insegnanti e sottolinea il ruolo delle scuole paritarie citando l’importanza della scuola cattolica. Oggi, il leader leghista ha denunciato il numero di studenti che, per le restrizioni anti-Covid, rischiano di restare lontani dalle aule in ogni Regione italiana. "L’unica cosa positiva è che l’Italia può contare su un presidente della Repubblica come Sergio Mattarella" ha sottolineato il leader della Lega. (Com)