- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a RomaREGIONE:-Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e l’assessora alla Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio della Regione Lazio Alessandra Sartore e l’assessora all’Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio Enrica Onorati inaugurano i nuovi spazi del Wegil.. L’evento si svolge nell’Auditorium del Wegil in Largo Ascianghi 5 a Roma. L’evento sarà trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio. (ore 12)-In modalità webinair viene presentato alla stampa il nuovo progetto della Regione Lazio "Per un lavoro di qualità in agricoltura. Qualità dell'abitare". Sono presenti gli assessori al Lavoro e formazione, Claudio Di Berardino, all'Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, Enrica Onorati e alle Politiche abitative e urbanistica, Massimiliano Valeriani. È inoltre prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali della provincia di Latina, di associazioni sindacali, datoriali e del terzo settore. (ore 10:30) (segue) (Rer)