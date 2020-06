Usa: Biden dice che Trump è "in ritirata" dalla gestione del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla Casa Bianca del partito democratico, Joe Biden, oggi ha accusato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la gestione della pandemia di coronavirus, dicendo che è "in ritirata", mentre si registrano più di 125 mila morti nel paese e i contagi stanno aumentando in molti Stati. Ne parla l'emittente "Cnn". In un discorso a Wilmington, Delaware, l'ex vicepresidente ha raccontato quelli che ha definito i passi falsi di Trump, dalle prime mosse al sorgere del virus al suo più recente rifiuto di indossare una mascherina nelle apparizioni pubbliche. "Che cosa è successo? - ha detto Biden - Ora è quasi luglio, e sembra che il nostro presidente di guerra si sia arreso. Ha sventolato bandiera bianca e ha lasciato il campo di battaglia". (Nys)