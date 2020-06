Iran: tre feriti in esplosione in un centro medico a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono rimaste ferite in un'esplosione all’interno di una clinica nella capitale iraniana Teheran. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Fars”. Tra le cause dell'incidente vi sarebbe l'esplosione di una bombola di gas. In precedenza, i media hanno riportato un'esplosione e un incendio in uno dei centri medici nella parte settentrionale della capitale, senza fornire alcuna motivazione. A sua volta, il vice capo della polizia metropolitana, Hamid Hadawand, ha dichiarato al portale di notizie “Yjc” che la causa dell'esplosione erano le bombole di ossigeno che erano state incendiate nel seminterrato della clinica, provocando incendi che si sono propagati anche ai piani superiori del centro medico.(Res)