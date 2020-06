Americhe: Uruguay unico paese della regione con permesso di ingresso in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay è l'unico stato latinoamericano che compare nella lista dei 15 paesi extra europei a cui l'Unione Europea (Ue) ha aperto le proprie frontiere. È quanto emerso alla luce delle valutazioni sulla situazione epidemiologica globale legata al Covid-19 effettuate dal Consiglio europeo nelle quali si riconosce l'Uruguay tra i paesi "sufficientemente sicuri". Con 932 casi di contagio in totale dall'inizio della pandemia del nuovo coronavirus nel paese e con 27 morti registrati ad oggi, l'Uruguay è inoltre tra i pochi paesi della regione a non aver varato serrate generali. In questo contesto il governo del presidente Luis Lacalle Pou ha già decretato la ripresa delle attività scolastiche in tutti i gradi. La decisione dell'Ue dà conto dei buoni risultati ottenuti dalla strategia di contenimento della pandemia messa in atto dal governo. L'Uruguay è stato tra i primi paesi a decretare la chiusura delle frontiere pur mantenendo un regime speciale lungo il confine con il Brasile. Proprio quest'area rimane ad oggi il maggior punto di preoccupazione delle autorità a causa della forte propagazione dell'epidemia nel vicino paese. (segue) (Abu)