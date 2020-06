Americhe: Uruguay unico paese della regione con permesso di ingresso in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I residenti di Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano vengono considerati residenti nell'Ue ai fini della presente raccomandazione. I criteri per determinare i paesi terzi per i quali l'attuale limitazione di viaggio dovrebbe essere revocata riguardano in particolare la situazione epidemiologica e le misure di contenimento, comprese quelle di distanziamento sociale, nonché le considerazioni economiche e sociali. Tali criteri sono applicati cumulativamente. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, i paesi terzi elencati dovrebbero soddisfare alcuni criteri. In particolare, il numero di nuovi casi Covid-19 negli ultimi 14 giorni e per 100 mila abitanti vicini o al di sotto della media Ue, così com'era il 15 giugno 2020; la tendenza stabile o decrescente di nuovi casi in questo periodo rispetto ai 14 giorni precedenti; la risposta globale a Covid-19 tenendo conto delle informazioni disponibili, compresi aspetti quali test, sorveglianza, tracciabilità dei contatti, contenimento, trattamento e comunicazione, nonché l'affidabilità delle informazioni e, se necessario, il punteggio medio totale per il Regolamento sanitario internazionale (Ihr). Anche le informazioni fornite dalle delegazioni dell'Ue su questi aspetti dovrebbero essere prese in considerazione, così come la reciprocità. Per i paesi in cui le restrizioni ai viaggi continuano ad applicarsi, dovrebbero essere esentate dalle restrizioni i cittadini dell'Ue e loro familiari; i residenti dell'Ue a lungo termine e loro familiari; i viaggiatori con una funzione o necessità essenziali. Anche i paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) prendono parte a questa raccomandazione. (segue) (Abu)