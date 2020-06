Americhe: Uruguay unico paese della regione con permesso di ingresso in Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha spiegato che la raccomandazione non è uno strumento giuridicamente vincolante e che le autorità degli Stati membri restano responsabili dell'attuazione del suo contenuto. Possono, in piena trasparenza, eliminare solo progressivamente le restrizioni di viaggio verso i paesi elencati. Il Consiglio ha sottolineato che uno Stato membro non dovrebbe decidere di revocare le restrizioni di viaggio per i paesi terzi non elencati prima che ciò sia stato deciso in modo coordinato. Inoltre, questo elenco di paesi terzi dovrebbe essere rivisto ogni due settimane e può essere aggiornato dal Consiglio, a seconda dei casi, previa stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell'Ue pertinenti a seguito di una valutazione globale basata sui criteri indicati. Le restrizioni di viaggio possono essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per un determinato paese terzo già elencato in base ai cambiamenti di alcune condizioni e, di conseguenza, nella valutazione della situazione epidemiologica. Se la situazione in un paese terzo elencato peggiora rapidamente, è necessario applicare un processo decisionale rapido. (Abu)