Cultura: Franceschini, su diritto d'autore rispettato impegno, nessun aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui compensi per la copia privata ho mantenuto l'impegno e non è stato applicato alcun aumento delle tariffe. Ovviamente, per i device non contemplati dal precedente provvedimento del 2014 ne sono state introdotte di nuove come previsto dalla legge sul diritto d'autore". Così in una nota il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, replica alle critiche di Confindustria digitale e Anitec-Assinform sui contenuti del recente decreto per la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi previsto dalla legge sul diritto d'autore, la n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni che assicura la giusta remunerazione dell'attività creativa e artistica.​ (Com)