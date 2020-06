Sahel: Conte, Italia continua a impegnarsi per stabilità, sicurezza e sviluppo della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia continua a impegnarsi per la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo della regione del Sahel. Lo ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul proprio profilo Twitter. "Al Vertice di Nouakchott sul G5 Sahel ho ribadito l'impegno dell'Italia per la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo della regione, d’importanza strategica per il futuro stesso dell’Europa. Lavoriamo per rispondere positivamente alle aspettative di pace dei popoli del Sahel", si legge nel tweet di Conte. (Res)