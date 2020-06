Camera: Trano (Misto), commissione Finanze presti massima attenzione a certificati fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Trano, presidente commissione Finanze della Camera, ritiene "che i temi della necessità di liquidità e della circolazione dei crediti siano ineludibili. Considerando anche quanto pesa il problema del rimborso dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni, con tempi spesso eccessivamente lunghi, a mio avviso - spiega in una nota - è poi ancor più interessante e forse risolutoria la possibilità introdotta dalla proposta di legge che abbiamo incardinato oggi in Commissione di creare dei certificati fiscali. Lo scenario generale dell'economia italiana è del resto di grande incertezza e preoccupazione e il dibattito va affrontato al di fuori della logica degli schieramenti politici, verificando, prima di tutto come cittadini, quale sia la situazione oggettiva nella quale si trova il Paese e cercando di mettere a punto interventi concreti e realmente efficaci". (segue) (Com)