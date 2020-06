© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:- Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova sarà ospite del Centro agroalimentare di Roma (Car). Ad accoglierla, presso il “welcome center” del Centro agroalimentare Roma, saranno presenti il presidente di Car Valter Giammaria, il direttore generale di Car e presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini e il consiglio di amministrazione. Via Tenuta del Cavaliere 1, a Guidonia. (ore 10:30)- La Banca D’Italia presenta online il rapporto "L’Economia del Lazio nel 2019". (ore 10)- Conferenza stampa di presentazione del nuovo brand della Provincia di Frosinone, e del teaser del video racconto promozionale della Ciociaria con protagonista Valerio Agnoli. Camera di Commercio di Frosinone (ore 11)- lo scalo internazionale di Fiumicino- Aeroporto Leonardo da Vinci riceverà un premio. Il riconoscimento si chiama Global leader in Sustainability and Commitment to Responsible Travel. La cerimonia di consegna del riconoscimento, si svolgerà fuori dal Terminal 3, alla presenza dei vertici di Enac, AdR, e del segretario generale del World tourism organization. (ore 16:30) (Rer)