Energia: Germania, Eon e Thyssenkrupp al lavoro insieme per la tecnologia dell'idrogeno

- Due delle maggiori società tedesche, il gruppo per l'energia Eon e il conglomerato industriale Thyssenkrupp, hanno avviato la collaborazione per sviluppare insieme la tecnologia dell'idrogeno verde. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Eon prevede di collegare alla rete elettrica gli impianti di elettrolisi costruiti da Thyssenkrupp per la produzione di idrogeno verde. Generato da fonti di energia rinnovabile, questo gas svolge un ruolo essenziale per una transizione energetica di successo e per il raggiungimento degli obiettivi climatici internazionali. Il governo federale ha approvato una strategia nazionale per l'idrogeno che mira a rendere la Germania il primo fornitore di tale fonte di energia rinnovabile su scala mondiale. A tal fine, entro il 2030, dovranno essere realizzati impianti per una produzione totale fino a 5 gigawatt. Entro il 2035 verranno aggiunti ulteriori 5 gigawatt. Lo stanziamento previsto è di sette miliardi di euro nel quadro del piano di stimolo da circa 170 miliardi di euro, elaborato dal governo federale per sostenere la domanda interna contro la crisi del coronavirus. (Geb)