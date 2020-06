Case popolari: Rozza (Pd), ancora sgomberi, ma nessun vero intervento di regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo sgombero di abusivi nelle case Aler, ma problemi vecchi. È quanto sottolinea in una nota Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, di fronte all'ennesimo intervento delle forze dell'ordine per liberare alcune palazzine dell'azienda. "Molto bene l'intervento delle forze dell'ordine che fanno sempre il loro dovere per mantenere la legalità nelle case Aler, ma il problema è a monte – commenta Rozza –. E sta nel fatto che, a fronte del continuo fregiarsi del lavoro degli altri, gli assessori De Corato e Bolognini dovrebbero svolgere il loro e intervenire in modo concreto per risolvere i problemi che da un quarto di secolo questi alloggi e questa azienda si portano dietro". Rozza conclude: "Sgomberare gli alloggi è un obbligo cui le autorità preposte adempiono regolarmente. Ma il resto spetta a Regione Lombardia e il caso degli alloggi ristrutturati e mai assegnati, quindi facile preda delle occupazioni, ne è la dimostrazione". (Com)