Roma: Gasparri (FI), incendio Castel Romano ultimo episodio inefficienza Raggi

- Incendio a Castel Romano è l'ultimo episodio dell'inefficienza Raggi. "I campi rom sono diventati una polveriera sociale pronta ad esplodere. Ieri sera un altro incendio a Castel Romano. Un rogo denunciato anche dal segretario dell'Ugl di Roma e provincia, Ermenegildo Rossi". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "La nube tossica prodotta dai rifiuti in fiamme ha reso irrespirabile l'aria nelle zona ed ha lasciato polveri tossiche nell'ambiente. Una situazione non più tollerabile in un paese civile che vede, ancora una volta, la Raggi impreparata a gestire una situazione difficile che va avanti da anni - aggiunge Gasparri -. E nessuno parli di razzismo o di pregiudizi. Oggi stiamo vivendo una situazione senza precedenti a causa di un'emergenza sanitaria che ha costretto l'Italia e il mondo a un periodo di Lockdown con costi gravissimi sull'economia. Non è pensabile tollerare episodi simili di devianza e lasciare quartieri della città alla mercè di persone che minacciano, oltre la sicurezza, anche la salute dei cittadini. Questo episodio, come tanti altri, segna un altro punto negativo nella politica fallimentare della Raggi che, malgrado tutto, non trova il coraggio di dimettersi e lasciare spazio a chi è più capace. Roma ha raggiunto il livello massimo di sopportazione. Ora è tempo di cambiare passo e guardare avanti. La Raggi - conclude Gasparri -deve consegnare il proprio mandato nelle mani di un popolo che è stanco di subire il peso dell'inefficienza e del pressapochismo". (Com)