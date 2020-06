Sudan: polizia disperde manifestanti con gas lacrimogeni a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Sudan ha disperso con gas lacrimogeni i manifestanti che sono scesi in strada oggi a Khartum in diverse città del paese per chiedere giustizia per le vittime delle proteste che nell’aprile 2019 portarono al rovesciamento dell'allora presidente Omar al Bashir e una maggiore partecipazione dei civili alle istituzioni di transizione sudanesi. È quanto riporta l’emittente “Al Arabiya”. Le manifestazioni sono indette dall’Associazione dei professionisti del Sudan (Spa), già promotrice delle proteste che nell’aprile 2019 portarono alla destituzione del presidente Omar al Bashir. “La voce dei manifestanti deve raggiungere i colloqui di pace per raggiungere soluzioni globali e porre fine alle ingiustizie, una volta per tutte”, afferma l’associazione in una nota. I manifestanti si sono riuniti nella capitale Khartum e nelle città “gemelle” di Khartum Nord e Omdurman, oltre che a Kassala, nel Sudan orientale, e nella regione del Darfur. In alcuni casi si sono registrate tensioni con i dimostranti che hanno incendiato pneumatici. Le manifestazioni giungono peraltro dopo che ieri è stato arrestato l’ex ministro degli Esteri, Ibrahim Ghandour, che era inoltre leader del Partito del congresso nazionale (Ncp) di Bashir, sciolto dalle autorità lo scorso novembre per aver - come detto dal primo ministro Abdalla Hamdok - "saccheggiato e ostacolato lo sviluppo" del Sudan. Con lui sono stati arrestati altri nove esponenti dell'Ncp e del Movimento islamico del Sudan nel corso di una riunione di leader dei due partiti avvenuto ieri nel sobborgo di Kafouri Square, nel nord della capitale. (segue) (Res)