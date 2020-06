Sudan: polizia disperde manifestanti con gas lacrimogeni a Khartum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle proteste di oggi, il primo ministro Abdallah Hamdok si è impegnato a rispondere "entro due settimane" alle richieste di maggiore giustizia e di attuazione delle riforme democratiche previste. In una dichiarazione rilasciata a meno di 24 ore dalle manifestazioni, Hamdok ha sostenuto che le richieste del popolo sudanese sono "legittime" e "cruciali" per mettere "la locomotiva della rivoluzione" sulla buona strada. "Il governo di transizione attuerà (queste richieste) nelle prossime due settimane, con l'ambizione di raggiungere i massimi livelli di consenso e consenso popolare", ha detto il premier, citato da "Sudan Tribune". Hamdok ha precisato che "nei prossimi giorni seguiranno una serie di decisioni decisive nel corso del periodo di transizione. Alcune di esse potrebbero avere un impatto significativo - politicamente, economicamente e socialmente - e alcune parti cercheranno di usarle per alimentare e creare instabilità", ha detto il premier, sottolineando che l'equilibrio alla base della transizione è molto "sensibile". (segue) (Res)