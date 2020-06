Ue-Venezuela: Borrell, Caracas annulli decisione di espellere nostro ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea chiede al governo del Venezuela di annullare la decisione di espellere il proprio ambasciatore, Isabel Brilhante Pedrosa, dal paese. Lo ha detto, a nome dell'Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che ha ricordato che ieri, 29 giugno, "il regime di (Nicolas) Maduro ha annunciato che l'ambasciatore dell'Ue aveva 72 ore per lasciare il paese. L'Ue condanna fermamente questa decisione e deplora profondamente l'ulteriore isolamento internazionale che ne deriverà. Chiediamo che questa decisione venga annullata". Borrell ha spiegato che "la profonda crisi politica e socio-economica che sta vivendo il Venezuela può essere affrontata solo attraverso una soluzione pacifica e negoziata tra i venezuelani" e che "questa soluzione deve basarsi su elezioni credibili, il riconoscimento e il rispetto del ruolo e dell'indipendenza di tutte le istituzioni elette democraticamente, in particolare l'Assemblea nazionale, il rilascio di tutti i prigionieri politici e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali". L'Ue ribadisce anche in questa occasione suoi impegni a sostegno del popolo venezuelano e contribuisce a risolvere la crisi politica e ad alleviare la sofferenza della popolazione attraverso la sua assistenza umanitaria. (segue) (Beb)