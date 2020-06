Auto: Volkswagen, da domani termina la cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Introdotta circa tre mesi fa per fronteggiare la crisi del coronavirus, la cassa integrazione terminerà per il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen da domani, primo luglio, quando i turni nelle fabbriche in Germania torneranno a pieno regime. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Volkswagen ripristina l'intero orario di lavoro per il marchio principale, i veicoli commerciali leggeri e la divisione di approvvigionamento interno. Sono coinvolti l'impianto principale di Wolfsburg e i siti di Braunschweig, Chemnitz, Emden, Hannover, Kassel, Osnabrueck e Salzgitter. Il normale orario di lavoro è già in vigore Dresda e Zwickau. In Germania, Volkswagen ha recuperato capacità produttiva tra il 75 e il 95 per cento del totale a seconda delle fabbriche. (Geb)