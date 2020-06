Scuola: Fd'I Roma, no alle classi affollate, Usr Lazio rispetti disposizioni sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio scolastico regionale del Lazio rispetti disposizioni di sicurezza sanitaria: no a classi affollate. Lo dichiarano gli esponenti di Fd'I Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale e Andrea De Priamo Capogruppo in Campidoglio. "La fase di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia derivante dalla diffusione del Covid-19 ha determinato effetti rilevanti sul fronte delle attività didattiche al punto da causarne la sospensione in presenza - affermano i consiglieri di Fd'I -. Il presidente del Consiglio dei ministri Conte ha affermato testualmente che 'Vogliamo classi meno affollate. Le cosiddette classi pollaio a me non piacciono affatto, non le tolleriamo più. Siamo molto ambiziosi sulla scuola e non abbasseremo mai la soglia di attenzione'. In tale contesto ed in funzione della ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, l'Ufficio scolastico regionale del Lazio (Usr Lazio) ha disposto presso la succursale di via Vitaliano Brancati dell'Itc Vincenzo Arangio Ruiz, la riduzione delle sezioni ed il loro accorpamento, con l'effetto - continuano gli esponenti di Fd'I - di determinare la formazione di alcune classi con un numero di alunni pari a 30 in luogo dei 20 che componevano le medesime nell'anno 2019-2020. Tale decisione si pone da una parte in contrasto con l'esigenza di evitare la creazione di classi cosiddette 'pollaio' e al contempo stride con le disposizioni di sicurezza sanitaria derivanti dalla emergenza epidemiologico da Covid-19 ancora in atto. La suddetta decisione non è stata inoltre condivisa dalla dirigenza scolastica né dal corpo insegnate ed è tale da generare preoccupazione anche tra gli alunni e le rispettive famiglie. Auspichiamo pertanto - concludono Mennuni e De Priamo - che venga rivisto il provvedimento adottato di riduzione delle sezioni per la sede succursale dell'Itc Ruiz e ripristinata, nella prospettiva della ripresa delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020-2021 l'organizzazione secondo le medesime modalità previste nell'anno scolastico 2019-2020, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria ed al fine di scongiurare la creazione delle così dette 'classi pollaio' ".(Com)