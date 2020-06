Ucraina-Ungheria: possibile incontro a fine luglio fra Zelensky e Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe incontrare il premier ungherese Viktor Orban per fine luglio. Lo ha reso noto oggi il viceministro degli Esteri dell’Ucraina, Vasyl Bodnar, nel corso di un’intervista con la stampa locale. I capi della diplomazia di Kiev e Budapest stanno attualmente lavorando per un incontro fra Zelensky e Orban, dopo una riunione della commissione intergovernativa bilaterale. Ucraina e Ungheria sono coinvolte in una discussione relativa alla minoranza magiara nella regione della Transcarpazia, che ha avuto anche un effetto sul veto posto da Budapest sugli accordi fra Kiev e la Nato. Le regioni di confine fra i due paesi sono state inoltre colpite da gravi alluvioni la scorsa settimana. (Rum)