Ue: intesa Consiglio e Parlamento su sostegno agricoltori fino a fine 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto un'intesa comune con il Parlamento europeo oggi per continuare a sostenere gli agricoltori europei nell'ambito dell'attuale quadro giuridico fino alla fine del 2022, quando entrerà in vigore la nuova politica agricola comune (Pac). Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. Il testo negoziato è stato approvato dalla commissione speciale per l'agricoltura del Consiglio. L'estensione consentirà pagamenti ininterrotti agli agricoltori e ad altri beneficiari. Inoltre, entro questi due anni, gli Stati membri avranno il tempo di preparare i loro piani strategici ai sensi della nuova legislazione sulla Pac e di pianificare la loro attuazione dopo l'approvazione della Commissione. L'adozione definitiva del regolamento transitorio è prevista entro la fine del 2020 poiché è strettamente legata al quadro finanziario pluriennale (Qfp) attualmente in fase di negoziazione. (Beb)