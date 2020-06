Usa: Commissione comunicazioni designa Huawei e Zte come "minacce per sicurezza nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale Usa per le comunicazioni (Fcc) ha designato le compagnie cinesi Huawei e Zte come "minacce per la sicurezza nazionale". Lo ha affermato il presidente della Commissione statunitense, Ajit Pal, tramite il proprio profilo Twitter. "La Fcc ha designato Huawei e Zte come compagnie che portano una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha scritto Pal. "Come risultato, le compagnie di telecomunicazioni non potranno impiegare il denaro dal nostro Fondo per i servizi universali da 8,3 miliardi di dollari per la strumentazione e i servizi prodotti o forniti da queste società", ha aggiunto Pal. (Nys)