Iran: Pompeo, con fine embargo armi Teheran sarà in grado di colpire città da Nuova Delhi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scadenza dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi all’Iran consentirà alla Repubblica islamica di acquistare aerei da combattimento di fabbricazione russa che saranno in grado di colpire fino ad un raggio di tremila chilometri, mettendo a rischio città come Riad, Nuova Delhi, Roma e Varsavia. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo durante la riunione virtuale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai sensi della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che ha approvato l'accordo nucleare del 2015, l'embargo sulle armi scade a ottobre. “L'Iran sarà libero di potenziare ed espandere la sua flotta di sottomarini per minacciare ulteriormente le spedizioni internazionali e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico e nel Mar Arabico. Sarà libero di acquistare tecnologie nuove e avanzate per i suoi delegati e partner in tutto il Medio Oriente, inclusi Hamas, Hezbollah e gli Houthi. L'Iran deterrà una spada di Damocle sulla stabilità economica del Medio Oriente, mettendo in pericolo anche nazioni come la Russia e la Cina che si affidano a prezzi dell'energia stabili. L'Iran sarà libero di diventare un commerciante di armi fornendo strumenti per alimentare i conflitti dal Venezuela, alla Siria, fino ai confini dell'Afghanistan”, ha dichiarato Pompeo. “A novembre dello scorso anno, lo stesso presidente (Hassan) Rouhani ha dichiarato: ‘quando l'embargo verrà revocato l'anno prossimo, potremo facilmente acquistare e vendere armi". Dovremmo prenderlo sulla parola”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia Usa. (segue) (Nys)