Spagna-Siria: il governo Sanchez destinerà 10,8 milioni di euro in aiuti umanitari

- La Spagna stanzierà 10,8 milioni di euro in aiuti umanitari e allo sviluppo per la Siria e la regione fino al 2022, oltre ai 22 milioni di euro già impegnati lo scorso anno per il "Fondo per i rifugiati" in Turchia nel 2020. E' quanto reso noto dal ministero degli Esteri con una nota al termine della quarta conferenza a sostegno della Siria e della regione, tenutasi a Bruxelles on line e copresieduta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e per l'Ibero-America e i Caraibi, Cristina Gallach, ha ribadito il sostegno della Spagna ai negoziati condotti dalle Nazioni Unite per la ricerca di una soluzione "che non può che essere politica". Dopo nove anni di conflitto civile in Siria, la IV Conferenza di Bruxelles ha evidenziato la grande preoccupazione internazionale per la situazione del Paese, con particolare attenzione alle donne e ai bambini, ai popolazione rifugiata e all'impatto che la sua presenza sta avendo sui paesi vicini ospitanti, in particolare Turchia, Libano e Giordania. (Spm)