Pompeo: "Senza l'embargo sulle armi l'Iran sarà in grado di colpire città da Nuova Delhi a Roma"

- La scadenza dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi all’Iran consentirà alla Repubblica islamica di acquistare aerei da combattimento di fabbricazione russa che saranno in grado di colpire fino ad un raggio di tremila chilometri, mettendo a rischio città come Riad, Nuova Delhi, Roma e Varsavia. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo durante la riunione virtuale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai sensi della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che ha approvato l'accordo nucleare del 2015, l'embargo sulle armi scade a ottobre. “L'Iran sarà libero di potenziare ed espandere la sua flotta di sottomarini per minacciare ulteriormente le spedizioni internazionali e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico e nel Mar Arabico. Sarà libero di acquistare tecnologie nuove e avanzate per i suoi delegati e partner in tutto il Medio Oriente, inclusi Hamas, Hezbollah e gli Houthi. L'Iran deterrà una spada di Damocle sulla stabilità economica del Medio Oriente, mettendo in pericolo anche nazioni come la Russia e la Cina che si affidano a prezzi dell'energia stabili. L'Iran sarà libero di diventare un commerciante di armi fornendo strumenti per alimentare i conflitti dal Venezuela, alla Siria, fino ai confini dell'Afghanistan”, ha dichiarato Pompeo. “A novembre dello scorso anno, lo stesso presidente (Hassan) Rouhani ha dichiarato: ‘quando l'embargo verrà revocato l'anno prossimo, potremo facilmente acquistare e vendere armi". Dovremmo prenderlo sulla parola”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia Usa.Pompeo ha chiesto oggi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di estendere a tempo indeterminato l’embargo sulle armi all'Iran prima della sua scadenza prevista per ottobre, sostenendo che il paese non è una "democrazia responsabile". Il responsabile della diplomazia di Washington ha invitato i paesi membri del Consiglio di sicurezza a non limitarsi ad ascoltare la versione statunitense, considerata di parte, ma anche quella degli altri paesi della regione del Medio Oriente, che sono i più esposti alla minaccia dell’Iran. “Da Israele al Golfo, i paesi del Medio Oriente, che sono più esposti alle predazioni dell'Iran, parlano con una sola voce: estendete l'embargo sulle armi", ha dichiarato il segretario di Stato Usa durante la riunione virtuale del Consiglio di sicurezza Onu. "Questo consiglio ha la responsabilità di ascoltarli", ha aggiunto. All'inizio di giugno, gli Stati Uniti hanno distribuito un progetto di risoluzione ai 15 membri del Consiglio di sicurezza, ma Cina e Russia, entrambi alleati di Teheran, hanno già minacciato di porre il veto.L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha a lungo sostenuto che l'embargo sulle armi all'Iran non dovrebbe essere revocato. L'embargo sulle armi si concluderà a metà ottobre come previsto dall'accordo sul nucleare firmato a Vienna nel luglio 2015 dall’Iran e dalle potenze mondiali: Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Stati Uniti. L’accordo era stato presentato come uno dei grandi successi della presidenza di Barack Obama, ma aveva portato ad un raffreddamento dei rapporti tra Washington, Israele e paesi del Golfo a causa della linea considerata troppo a favore dell’Iran. Con la presidenza di Donald Trump, che in campagna elettorale aveva promesso l’uscita degli gli Stati Uniti, Washington ha annunciato a maggio 2018 la fine dei propri impegni in seno all’accordo, imponendo in modo unilaterale nuove sanzioni contro l’Iran. Come più volte dichiarato da Trump, l’obiettivo è quello di rinegoziare un accordo più equo con Teheran che preveda la revisione del suo programma missilistico, escluso dal precedente accordo. "L'Iran non è una democrazia responsabile come l'Australia o l'India", ha detto Pompeo al Consiglio di sicurezza Onu. Il Consiglio di sicurezza si è riunito oggi per discutere l'ultimo rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sull'attuazione dell'embargo sulle armi e altre restrizioni ancora in vigore nel quadro dell'accordo sul nucleare iraniano. Il rapporto di Guterres afferma che i missili da crociera utilizzati in diversi attacchi contro impianti petroliferi e un aeroporto internazionale in Arabia Saudita l'anno scorso erano di "origine iraniana". (Res)