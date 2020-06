Ue: Consiglio approva conclusioni su Africa, fondamentale partenariato più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le conclusioni sull'Africa, ribadendo l'importanza fondamentale di un partenariato bilaterale più forte. Il Consiglio ha sottolineato che le conclusioni rilevano che la comunicazione congiunta "Verso una strategia globale con l'Africa" costituisce una base eccellente su cui avviare un nuovo ambizioso partenariato con l'Africa. Secondo il Consiglio, il prossimo vertice Ue-Ua sarà un momento cruciale per rinnovare un approccio strategico comune globale che consenta di realizzare queste aspirazioni. Le conclusioni sottolineano che un'Africa prospera, pacifica e resiliente è un obiettivo essenziale della politica estera dell'Ue e che l'Unione è determinata a rafforzare le sue relazioni con gli Stati africani e l'Unione africana, in modo tale da rispondere sia alle aspirazioni europee che africane. Un partenariato più stretto dovrebbe concentrarsi in particolare su: multilateralismo, pace, sicurezza e stabilità, sviluppo sostenibile e inclusivo e crescita economica sostenibile. Le conclusioni evidenziano che la pandemia di Covid-19 ha ulteriormente dimostrato la necessità di una risposta globale e di un forte partenariato Ue-Africa e che la ripresa è un'opportunità per ricostruire società migliori, più ecologiche e più resistenti. Infine, le conclusioni evidenziano che, lavorando a una strategia comune basata su obiettivi comuni, l'Ue desidera intensificare uno scambio aperto e inclusivo con cittadini, società civile, migranti, giovani, settore privato e decisori di alto livello di entrambi i continenti. (Beb)